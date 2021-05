Inter, Conte coerente con se stesso. GdS: “Sperava in un ripensamento di Suning”

Il tecnico non ha voluto rimanere in un progetto ridimensionato: anche i dirigenti hanno avuto le sue stesse preoccupazioni

"A Conte bisogna dare atto di essere stato sempre coerente con quanto detto da tempo. Il carattere dell'uomo, che a volte sfocia nel caratteraccio per la sua inesauribile voglia di vincere, è noto. E nessuno si conosce come lui: restare con un progetto ridimensionato, vedendo partire qualche suo pupillo o immaginando ogni giorno quel che poteva essere e magari non sarà, lo porterebbe a lavorare con un malessere che rischierebbe poi di esplodere in continue polemiche. Cosa che Conte vuole evitare a se stesso e anche all'Inter.