Cucci (CdS): “L’Inter fa rosicare gli esteti. Conte si è adattato alle difficoltà”

Il giornalista parla di chi critica la squadra nerazzurra perché ha vinto difendendosi contro l'Atalanta

"Oddio come rosicano gli esteti". Italo Cucci, sul Corriere dello Sport, ce l'ha con chi ha contestato a Conte il contropiede e il catenaccio. "Poi arriva l’Inter e li mette in ginocchio - tiè - rispolverando, unica, il grande calcio italiano. Non spesso, sta anche decenni a rimuginare i salmi dei turibolanti guardioleschi, macina allenatori e li fa salsiccia finché trova chi le porge l’occasione di vincere. Come il Conte pentito, che non ha ancora vinto lo scudetto ma coi quaranta euro che ha già in tasca mangia meglio che nelle piole juventine da dieci euro".