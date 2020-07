Cds – L’Inter e Conte non pensano minimamente al divorzio: dal tecnico una richiesta chiara

L’Inter ha già gettato le basi per la prossima stagione. In viale della Liberazione dovranno tener conto delle ambizioni di Antonio Conte, da assecondare più possibile. L’obiettivo è quello di vincere fin da subito. Spiega il Corriere dello Sport: “Antonio sa che il gap con la Signora è ancora importante. A livello di qualità e profondità della rosa, ma anche di attitudine alla vittoria di chi va in campo. Non vuole aspettare il 2021-22 per alzare un trofeo. Non accetta di sbagliare un’altra stagione. Per questo si augura di essere accontentato con elementi funzionali al suo calcio e al suo obiettivo. Non pensate solo a campioni che costano decine di milioni. Conte vuole gente subito pronta all’uso e su questo aspetto si cercherà un’intesa con l’area tecnica che guarda al presente, ma anche al futuro a lungo termine. L’Inter non pensa minimamente al divorzio e neppure Conte. E’ indubbio però che la programmazione del 2020-21 andrà fatta con attenzione per evitare le frizioni che da luglio scorso in poi non sono mancate e certo non hanno portato serenità nell’ambiente”.