Sky – Napoli-Inter, Conte ha un grande dubbio. De Vrij e Bastoni…

Manca sempre meno al ritorno in campo dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri proseguono il lavoro all’interno del centro sportivo di Appiano Gentile verso la sfida di Coppa Italia con il Napoli in programma sabato sera al San Paolo. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il dubbio principale di formazione riguarda il ballottaggio fra Christian Eriksen e Stefano Sensi. Ad uno dei due toccherà innescare il tandem offensivo formato da Lukaku e Lautaro Martinez. Inoltre, recuperare De Vrij e/o Bastoni e gettarli subito nella mischia potrebbe essere un rischio troppo grande per Antonio Conte, che non può trascurare il susseguirsi così ravvicinato dei diversi impegni in programma.