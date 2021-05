Sky – Inter, Conte studia la formazione anti Samp: ancora out Vidal e Kolarov

Le ultime da Appiano Gentile con l'Inter che prepara la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato alle 18 a San Siro

Seconda giornata di lavoro per l' Inter di Antonio Conte in vista della sfida in programma sabato contro la Sampdoria a San Siro. Come riferisce Sky Sport, oggi i nerazzurri si sono allenati nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile.

Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov hanno lavorato ancora a parte, mentre Conte studia la formazione da schierare contro i blucerchiati di Ranieri. Come ha già detto lo stesso tecnico nerazzurro, ora ci sarà più spazio per tanti calciatori che hanno avuto meno chance fino ad ora in stagione. È il caso di Ranocchia, così come Vecino, Gagliardini e Sensi a centrocampo e Sanchez e Pinamonti in avanti.