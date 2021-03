Ts – Inter, Conte gode 2 volte. L’8° successo di fila una mazzata per gli inseguitori

Dopo una partita sofferta decisa da una prodezza di Lautaro, l'Inter si gode la vetta della classifica

Dopo una partita sofferta decisa da una prodezza di Lautaro , l'Inter si gode la vetta della classifica. Con la sconfitta del Milan, i nerazzurri volano a più sui rossoneri accumulando un buon vantaggio. Il giorno dopo la vittoria sui granata, ecco l'analisi di Tuttosport sul match: "Conte gode due volte: pure a sera, col Milan in tv e distacco decollato a +9. E in effetti sono rimasti segnacci sulle guance di Izzo (soprattutto, perché colpevolmente recidivo in meno di mezz’ora) e Sirigu (in modalità tartaruga sul gol all’85’)".

"Poi magari qualcuno suonasse loro la sveglia in vista del Sassuolo, già mercoledì. Dal canto suo l’Inter recupera l’amo, avvolge il filo da pesca, rimette a posto la canna e torna a casa con 3 punti. E l’8° successo di fila per il Biscione è una mazzata per gli inseguitori, Diavolo in primis: restando in tema ittico, come quando si tira su un polpo e lo si sbatte sugli scogli, per sfibrarlo. Un’Inter macchinosa, lenta e poco fantasiosa vola, mentre un Toro coi piedi ben piantati a terra scivola sul più bello".