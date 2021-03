Conte è il tocco in più dell’Inter, pure dallo skybox. Stellini: “È la guida”

L'allenatore nerazzurro era squalificato contro il Torino, ha visto la gara dalla tribuna e ha fatto arrivare le sue indicazioni a Vanoli

Conte è un valore aggiunto per l'Inter e si era capito praticamente al suo arrivo. Ma pure quando non è in panchina la sua squadra resta concentrata per fare del suo meglio. Ed è una forza che, come ha ammesso il suo vice Stellini a fine gara, è stato lui a passare a tutti, chi va in campo e lo staff tecnico che lavora in panchina. Senza di lui seduto - si fa per dire visto che se ne sta in piedi tutto il tempo in area tecnica a telecomandare tutti - al suo posto sono arrivate comunque quattro vittorie.