CdS – Inter, Conte isolato da venerdì. Dal fronte nerazzurro trapela sconcerto per…

Manca poco al faccia a faccia definitivo tra l’Inter e Antonio Conte. Il Corriere dello Sport spiega come le parti stanno vivendo l’attesa: “Conte, come noto, sta trascorrendo le ore che precedono il confronto a Liguria, a Bergeggi, insieme alla famiglia. Si è isolato e da venerdì non c’è stato alcun contatto con la dirigenza, confermando la freddezza calata da tempo. Dal fronte nerazzurro, invece, continua a trapelare sconcerto per la piega presa dagli eventi. Fino alle ultime esternazioni, insomma, non c’era stata percezione di un malcontento di questa portata. Malcontento che, dal punto di vista di viale della Liberazione, non avrebbe una concreta corrispondenza nella realtà. Il club nerazzurro sente di aver sempre sostenuto e protetto il tecnico. Evidentemente non è bastato…”.