Inter, Conte alza i giri del motore: i nerazzurri si preparano per il delicato ritorno

Prosegue il percorso dell’Inter in vista della ripresa della stagione. Oggi, però, giornata di riposo per i nerazzurri. Spiega il Corriere dello Sport: “Domenica di riposo per l’Inter, dopo che ieri si è svolto un allenamento mattutino – con un gruppo unico al lavoro – mentre la squadra seguirà lo stesso programma domani ad Appiano Gentile. La fase condensata di impegni, con la ripresa della Coppa Italia, obbliga Conte ad alzare i giri del motore. Bisogna che la squadra entri subito in condizione, visto l’impegno da dentro o fuori messo in scaletta a Napoli nel momento del ritorno in campo. Sarà una fase delicata, in cui dosare le energie”.