Inter, il sergente Conte non concede sconti: preparazione durissima, due gli obiettivi

Antonio Conte non ha perso tempo: il tecnico dell’Inter, insieme al suo staff, ha messo sotto torchio i giocatori in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Secondo Tuttosport sono due gli obiettivi: avere ua partenza sprint e tenere tutti gli elementi in rosa a pieno regime, considerato il rischio infortuni e le nacessità di fare rotazioni.

“Il sergente, non fa sconti. Allenamenti tosti, secondo i più, tostissimi. Una preparazione vera e propria, mal digerita dal fisico dei giocatori, arrugginito da mesi di lockdown. Un menù da marines che ha portato, come primo effetto collaterale, più di un acciacco da quando Antonio Conte e il suo staff hanno deciso di pigiare il piede sull’acceleratore“.

PARTENZA SPRINT– “L’elettroshock voluto dall’ex commissario tecnico (forte dell’esperienza estiva in Nazionale a Euro 2016), permetterà all’Inter di partire a razzo, condizione necessaria per provare a ribaltare lo 0-1 subìto in Coppa Italia a Napoli e continuare a sperare di poter vincere un trofeo che all’Inter manca dal 2011“.

TUTTI PRONTI – “Conte vuole arrivare prontissimo alla gara col Napoli, ma non vuole neanche perdere pezzi importanti: ok gli acciacchi da gestire, ma meglio evitare infortuni che, col campionato “ristretto”, rischierebbero di togliere dai giochi pedine importanti per quasi l’intera ripresa. […] Gli infortuni comunque ci saranno, è inevitabile, e quanto sta accadendo in Bundesliga è sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo Conte vuole avere tutti i componenti della rosa allo stesso livello atletico, in modo da avere più soluzioni a disposizione in caso di emergenza“.