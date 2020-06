L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Non prima di un importante confronto tra squadra e allenatore. Il Corriere dello Sport spiega: “Alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, dentro lo spogliatoio, il tecnico nerazzurro ha ribadito la sua soddisfazione per la prestazione, ma anche il rammarico per aver mancato la finale pur avendolo meritato sul campo. Ed è proprio ciò che è mancato all’Inter: non riuscire a capitalizzare il volume di gioco prodotto”.