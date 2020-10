Inter, Conte: “Sanchez? Col Milan ha dato garanzie. Domani può partire dal 1′”

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, Antonio Conte ha parlato anche delle condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante è tornato non al meglio dagli impegni con il Cile: “Eravamo molto preoccupati per le sue condizioni. Non arrivavano notizie buone. Lamentava fastidi muscolari, siamo stati accorti nella gestione. Col Milan ha giocato 15 minuti ed eravamo molto in apprensione, ha dato garanzie e certezze, ha voglia di dimostrare e domani posso scegliere anche di mandarlo in campo il primo minuto”.