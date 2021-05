Inter, Conte martello anche a scudetto già vinto. TS: “Antonio vorrà togliersi un neo dal CV”

Antonio Conte ha dimostrato di non ammettere cali di tensione da parte dei suoi anche a scudetto già acquisito: i precedenti

"I suoi giocatori lo descrivono come un allenatore che non molla mai: spinge dal giorno zero all'infinito, senza soluzione di continuità. Logico pensare, quindi che anche dopo la vittoria dello scudetto, Antonio Conte non vorrà mollare un centimetro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla voglia di Antonio Conte di vincere anche le ultime partite rimaste in calendario. Con la Samp, l'obiettivo è cogliere i tre punti, come avvenuto ai tempi della Juventus a scudetto conquistato nel 2011/2012 con due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre prima del KO all'ultima giornata proprio contro la Samp. Nel 2013/2014, Conte ottiene il record di 102 punti e, a scudetto acquisito, batte la Roma con il gol di Osvaldo.