Esterno di sinistra, da Conte un messaggio all’Inter. Perisic come soluzione ma…

Fondamentale importanza per il gioco di Conte hanno le fasce. Per l’Inter si tratta di un nodo fondamentale. E e se a destra è stato tutto risolto con l’arrivo di Hakimi a sinistra ci sarebbero, secondo il Corriere dello Sport, ancora margini di manovra. Perisic, che ieri di fatto ha confermato di restare, potrebbe essere la soluzione sulla sinistra oltre ad essere un uomo aggiunto per l’attacco. Avrebbe così altre chance di giocare.

Conte ha schierato Young a destra e potrebbe aver così inviato un messaggio alla società per un rinforzo sulla fascia sinistra. Ma c’è ancora in rosa Dalbert. Se dovesse essere ceduto a quel punto si aprirebbe lo scenario per l’arrivo di uno tra Emerson e Alonso. Con Perisic come altra opzione: il croato avrebbe più possibilità di essere titolare con due ruoli a disposizione.

(Fonte: Corriere dello Sport)