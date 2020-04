GdS – Inter, Conte cerca una soluzione tattica d’emergenza: il nodo riguarda…

Stefano Sensi e Niccolò Barella hanno giocato insieme meno di quanto avrebbero potuto e dovuto. Parte da qui il focus della Gazzetta dello Sport sull’Inter e arriva ad una riflessione sullo schema che include anche Eriksen: “La lunga pausa forzata potrebbe servire all’Inter a ripresentarsi al via al completo, con Sensi di nuovo a illuminare la fase offensiva e con Barella sempre più leader della mediana. Due carte pesanti da giocarsi nella volata finale, due elementi su cui costruire l’ambizioso progetto futuro. Perché malgrado l’arrivo di Eriksen, Sensi al momento resta ancora la prima scelta di Conte, che proverà a trovare anche una soluzione tattica d’emergenza per far convivere Stefano e Chris alle spalle di una punta e rendere l’Inter sempre più imprevedibile. All’equilibrio poi penserà Barella, l’unico in grado di esaltare San Siro anche quando la palla è nei piedi degli avversari”.