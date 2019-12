Dejan Kulusevski mette tutti d’accordo in casa Inter, dalla dirigenza alla propietà, passando per Antonio Conte: secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico nerazzurro starebbe facendo pressioni per avere a disposizione già a gennaio il talentuoso centrocampista svedese. Alla base del suo desiderio c’è una convinzione: “Antonio Conte punterebbe ad accogliere Kulusevski fin dal prossimo mese, convinto di poterlo trasformare in una mezzala moderna“.