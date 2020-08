CdS – Inter, Conte vuole rispettare una tradizione e ricucirsi addosso un’etichetta

L’Inter vuole arrivare in fondo all’Europa League. Lo vuole ardentemente anche Antonio Conte, come spiega il Corriere dello Sport. Sottolineano i colleghi: “I l “vincitore seriale” (sua autodefinizione del 19 maggio 2018 dopo aver sollevato l’FA Cup) si è garantito un’altra opportunità per confermare la sua nomea. Lo scatto con il quale l’Inter in 5 giorni ha battuto prima il Getafe e poi il Bayer Leverkusen ha consegnato ad Antonio Conte sia la semifinale di lunedì contro lo Shakhtar Donetsk sia la possibilità di rispettare la tradizione che lo vede chiudere con un trofeo in mano la prima stagione in un nuovo club. In questo caldo agosto non è certo in discussione il suo valore come tecnico, che resterà indubbio a livello mondiale indipendentemente dal finale dell’avventura nelle Final Eight, ma l’epilogo dell’Europa League in terra tedesca può ulteriormente appiccicare addosso a Conte l’etichetta di “vincitore seriale” che si è in parte staccata dopo le eliminazioni dalla Champions e dalla Coppa Italia, ma anche dopo la mancata rincorsa scudetto nel post lockdown”.