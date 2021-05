GdS – Inter, retroscena Conte: ha salutato Zhang al telefono. Ecco i motivi dell’addio

La Gazzetta dello Sport svela le riflessioni di Antonio Conte dietro l'addio all'Inter dopo appena due stagioni e il retroscena con Zhang

Nei giorni scorsi le riflessioni hanno portato Conte a lasciare l'Inter: "Ha compreso che parlare con Zhang non avrebbe modificato nulla. Conosce il mondo del calcio. Conosce bene pure se stesso: se fosse rimasto - è stato il suo ragionamento - probabilmente avrebbe calamitato tutte le attenzioni e le pressioni per i risultati, pur in presenza di una squadra indebolita. Il rischio di andare incontro a una stagione massacrante, sotto ogni punto di vista, era concreto, visibile neppure troppo in lontananza. E allora ha deciso di scendere dal treno. Ha salutato Zhang al telefono. E poi ha chiesto di accelerare sulla questione della risoluzione del contratto".