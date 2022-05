TS – Inter, i conti migliorano: ecco la parte più succosa della trimestrale approvata

Il focus sulla situazione economica del club nerazzurro all'indomani dell'approvazione dell'ultima trimestrale

Migliora il quadro finanziario dell'Inter. TuttoSport in edicola questa mattina fa luce sulla trimestrale approvata e annunciata nella giornata di ieri dal club. Si legge infatti: "I conti nerazzurri migliorano di pari passo con l’uscita dalla pandemia. Non è ancora il caso di stappare spumante, considerato che la previsione è di chiudere il bilancio al 30 giugno con un passivo di circa 120 milioni, rosso importante ma comunque più che dimezzato rispetto a quello di 245,6 milioni nel 2020/21. Alla presenza del presidente Steven Zhang , ieri il consiglio di amministrazione ha approvato la situazione economico-patrimoniale consolidata al 31 marzo 2022".

Non solo. Emergono infatti altri dettagli: "Nella trimestrale è stato evidenziato come i ricavi consolidati risultano in crescita del 20%, a fronte dell’effetto del player trading (in sostanza le plusvalenze generate dalle cessioni di Hakimi e... Lukaku che però è pronto a rientrare dalla porta secondaria) e dell’incremento dei ricavi da stadio dopo le riaperture parziali al pubblico".