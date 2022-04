CdS – Inter, la legge del contrappasso: “Nasce così l’impresa con la Juve”

L’Inter vince il derby d’Italia e resta pienamente in corsa per lo scudetto: così è nata l'impresa all'Allianz Stadium

L’Inter vince il derby d’Italia e resta pienamente in corsa per lo scudetto. Così il Corriere dello Sport oggi ha analizzato il successo dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sull’episodio chiave del match: “Stavolta, per la legge del contrappasso, è stato Dumfries, sfortunato protagonista all'andata, a prendersi, dopo revisione del Var, il penalty decisivo. Su questo episodio i campioni d'Italia hanno costruito la loro impresa, il bis della finale di Supercoppa vinta a gennaio. Non sono guariti, ma hanno risposto al blitz del Napoli a Bergamo e, con una partita in meno, sono andati a dormire a -3 dal Milan, che stasera a San Siro riceverà il Bologna. Sono di nuovo in piena corsa per lo scudetto”, si legge.