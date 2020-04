GdS – L’Inter studia le contropartite da chiedere per Lautaro: la scelta migliore…

Ampio spazio sulla Gazzetta dello Sport di oggi al futuro di Lautaro Martinez. L’Inter studia le contropartite da chiedere per l’argentino: “Forse però la scelta migliore potrebbe essere quella di mettere le mani su qualche gioiellino uscito di recente dalla prestigiosa cantera blaugrana. Come Carles Aleñá, centrocampista classe ‘98 dal talento puro. Un regista alla Pirlo per intenderci, che l’Inter si è trovata di fronte nella fatale sconfitta a San Siro in Champions: 18 gol in 89 partite col Barça B, 39 gare e 3 reti in prima squadra e da gennaio in prestito al Betis. Sarebbe un investimento dalla resa assicurata. Un’ultima idea potrebbe essere Marc Cucurella, 21 anni, mancino nato terzino ma esploso quest’anno nella mediana del Getafe. L’Inter lo avrebbe dovuto affrontare in Europa League: se si ripartirà, potrebbe guardarlo con occhi diversi”.