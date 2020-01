Inter ancora convalescente dalla ‘malattia’ di gennaio: Marotta mai convinto di Vidal

Sotto gli occhi di Roberto Mancini, l’ultimo a portare i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia, l’Inter di Conte batte la Fiorentina e accede tra le prime quattro. “Un successo serve a ridare linfa a una squadra che nell’ultimo periodo ha vissuto un momento poco brillante, mostrandosi ancora convalescente dalla sua “malattia” di gennaio” scrive Tuttosport. La magia di Barella ha risolto una pratica che sarebbe stata molto più complicati per i nerazzurri, apparsi ancora convalescenti in un gennaio avaro di soddisfazioni.

Secondo il quotidiano, l’esperimento di Conte con i tre davanti sarà riproposto, ma con Eriksen al posto di Sanchez. Il danese “deve fare un corso intensivo visto quanto poco combinato dal cileno finché è rimasto in campo“. L’ex Tottenham è stato accolto dall’ovazione dei 51 mila di San Siro: per Tuttosport, Beppe Marotta non è mai stato convinto di riportare in Italia Vidal, preferendo puntare su Eriksen.