CdS – Inter, c’è da convincere Sanchez: due i motivi che lo spingono a rimanere a Milano

Ore frenetiche sull’asse Inter-Roma, con i due club che stanno gettando le basi per lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, bisognerà fare i conti con la volontà dell’attaccante cileno: “Detto che Conte sarebbe felicissimo di allenare Dzeko, che aveva chiesto a gran voce anche nell’estate 2019 (l’operazione era sfumata quando l’accordo pareva possibile), e che Fonseca lo sarebbe altrettanto di non avere più nello spogliatoio lo scontento e ingombrante Dzeko, resta da convincere Sanchez, che vede la prospettiva di vincere lo scudetto con l’Inter e non è entusiasta di trasferirsi a Roma per sei mesi. Anche perché nella Capitale, nel 3-4-2-1, avrebbe molta concorrenza per giocare dietro la punta, considerato che ci sono Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan, Perez ed è appena tornato El Shaarawy“.