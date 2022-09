Inter Women, le convocate per il match di campionato contro il Como

Il tecnico Rita Guarino ha convocato 20 ragazze per la sfida in programma domani e valido per la quinta giornata

Dopo il successo per 2-0 contro la Sampdoria, l'Inter torna in campo venerdì 30 settembre alle ore 19 contro il Como allo stadio "Ferruccio Trabattoni" di Seregno. Per il match valido per la 5^ giornata della Serie A TIM, coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici: