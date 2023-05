Coppa Italia, l’Inter sui social: “Back to Rome. Back to win. Back to Back”

La squadra nerazzurra vince per la seconda volta in due anni il trofeo. Battuta la Fiorentina 2 a 1, il tweet del club

L'Inter ha vinto di nuovo la Coppa Italia, la seconda consecutiva dopo quella della scorsa stagione. Il club nerazzurro, al fischio finale ha postato un tweet in cui racconta l'avventura a Roma e il 2 a 1 contro la Fiorentina che porta in bacheca il trofeo per la nona volta nella storia nerazzurra.

"Back to Rome. Back to win. Back to Back", ha scritto il club di via della Liberazione. Ancora a Roma, ancora una vittoria e ancora una volta, la seconda vittoria consecutiva. L'Inter festeggia così la vittoria della finale, una su due di quelle centrate nel corso di questa stagione.