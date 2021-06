Inter, definito il ritorno di Cordaz: via libera al prestito di Stankovic

Per il portiere della Primavera si prospetta il salto tra i grandi. L'ex Crotone torna alla Pinetina dopo 16 anni

Il ritorno sempre più probabile alla Pinetina di Alex Cordaz dopo 16 anni cambierà le strategie dell'Inter per quanto riguarda i portieri che faranno parte della rosa nerazzurra della prossima stagione. Un innesto che potrebbe avere conseguenze sul futuro di Filip Stankovic, capitano della Primavera ormai pronto al salto tra i grandi. Così scrive Tuttosport: "Per il ruolo di terzo portiere (o secondo se dovesse partire Radu), la dirigenza sta valutando il romantico ritorno di Alex Cordaz, 38 anni, dal '99 al 02 nel settore giovanile nerazzurro (vinse con la Primavera di Verdelli uno scudetto e un Viareggio) e poi terzo alle spalle di Toldo e Fontana nel '03-04. Cordaz ha ancora un anno di contratto col Crotone, ma potrebbe liberarsi. Essendosi formato nell'Inter, Cordaz farebbe comodo per le liste Uefa. A quel punto, l'Inter darebbe il via libero al prestito per Filip Stankovic".