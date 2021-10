Repubblica – Inter, coro della curva per Dzeko: via ultima traccia di rimpianto

Ieri la curva dell'Inter ha dedicato un coro a Dzeko nel corso della sfida di Champions vinta 3-1 contro lo Sheriff

Simone Inzaghi si gode un inizio di stagione da urlo di Edin Dzeko. E anche la curva dell'Inter dedica un coro al bosniaco, che è partito fortissimo con la maglia nerazzurra: sono 7 gol in 11 presenze stagionali tra Serie A e Champions League. Ecco quanto evidenziato da La Repubblica oggi sulla prova di ieri di Dzeko: "Nel suono dolce della curva che canta "Edin Edin Dzeko" se ne va l’ultima traccia di rimpianto per un avvicendamento che i nerazzurri hanno subìto, ma di cui ora è difficile non essere contenti. Se Lukaku era il treno da lanciare in contropiede, il bosniaco di questa Inter è il macchinista e il controllore, la testa e la guida, per classe, tempi e idee".