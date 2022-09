CdS – Inter, Correa fa irritare San Siro: davanti a Neuer ciabattata inoffensiva

"In pochi minuti riesce a far irritare tutto San Siro. Prima un appoggio sbagliato al limite dell’area e poi, soprattutto, una ciabattata inoffensiva tutto solo davanti a Neuer". Circa mezz'ora in campo, ma tanto gli è bastato per essere il peggiore di Inter-Bayern Monaco: Joaquin Correa non solo non ha inciso come Inzaghi avrebbe voluto, ma ha anche macchiato la prestazione di ieri sera con un errore clamoroso a due passi dalla porta dei tedeschi. Il Corriere dello Sport dà all'argentino un 4.5 in pagella.