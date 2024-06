Il punto di domanda in casa Inter riguarda il quarto attaccante. L'argentino è in uscita, per l'austriaco diversi scenari

In una stagione straordinaria come quella appena conclusasi, è stato evidente il peso di Lautaro e Thuram. Ma guardando alla prossima stagione è giusto chiedersi se i due potranno trascinare la squadra in una stagione dove non ci sarà modo di tirare il fiato. Ecco perché per l'Inter sarà importante il ruolo della quarta punta. "Se per Correa l’Inter sta già lavorando assieme al suo procuratore, Lucci, per trovare una soluzione, è attorno ad Arnautovic che ruotano diversi scenari", sottolinea il Corriere dello Sport.