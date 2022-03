CdS – Inter, Correa mancato troppo ma ora può incidere. Inzaghi punta su di lui

L'argentino vuole a sua volta essere protagonista molto più di quanto sia stato fino a questo momento

Serviranno anche le qualità di Joaquin Correa in questo finale di stagione per l'Inter. Inzaghi lo ha voluto fortemente la scorsa estate e spera che i problemi fisici siano definitivamente alle spalle. Spiega il Corriere dello Sport: "Correa è alla Pinetina dalla scorsa estate. Tuttavia, a causa di una lunga serie di infortuni, ha saltato ben 16 delle 40 gare ufficiali sin qui disputate dall’Inter. Peraltro, è venuto a mancare proprio nel periodo più pesante, ovvero tra gennaio e febbraio, quando big-match e incroci da dentro o fuori si sono susseguiti l’uno dopo l’altro. Per Inzaghi, anche per le caratteristiche dell'argentino, sarebbe stata un'opzione importantissima da giocare e alternare. Nelle gambe, infatti, ha gli strappi che, gli altri attaccanti nerazzurri, non possono garantire. Ad ogni modo, mancano ancora dieci match in campionato, più uno o due di Coppa Italia, e allora il “Tucu” ha ancora l’opportunità di essere decisivo".