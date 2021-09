Inter-Atalanta: Correa spera almeno nella panchina. Sui social: “Migliorando”

Il giocatore sta recuperando dalla botta al bacino rimediata nella gara col Bologna. Vuole mettersi presto a disposizione di Inzaghi

Correa vuole rientrare prima possibile per mettersi a disposizione di Inzaghi. Tucu Correa ggi faceva difficoltà a forzare, si è allenato ancora con una seduta differenziata per guarire dalla botta al bacino rimediata nella gara col Bologna. Con l'Atalanta non dovrebbe esserci, ma starà ad Inzaghi valutare, magari domani nell'allenamento di rifinitura, se portarlo almeno in panchina.

Lui sembra carico. Vuole tornare prima possibile in campo per mettersi in gioco accanto a Lautaro e Dzeko. Sui social ha dato informazioni sul suo momento scrivendo: "Migliorando". Se non dovesse riuscire a recuperare per la gara di campionato di sabato, l'attaccante potrebbe rientrare in CL, contro lo Shakhtar di De Zerbi.