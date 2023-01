Giornale – Inter, Correa nemmeno col Verona esce dal tunnel tortuoso

Focus sulla prestazione dei nerazzurri e in particolare dell'argentino: subentrato a Dzeko, continua a non incidere

Il Giornale in edicola questta mattina si sofferma su un aspetto in particolare di Inter-Hellas Verona di ieri sera. Questo il focus: "Sorprende come l’Inter non riesca a sommare altri gol a quello di partenza. Un paio di occasioni le ha avute Dzeko, la prima poco prima dell’intervallo (calciata altissimo), la seconda poco dopo il rientro dagli spogliatoi (anticipo di Hien). Dzeko è stanco e si vede. Lo rileva Correa, che nemmeno stavolta trova la strada per uscire dal tortuoso tunnel che si è impossessato di lui".