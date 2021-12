Inter, Correa: “Roma? Mourinho un grande. Ma non ci accontentiamo del pari”

Così il Tucu verso la sfida coi giallorossi: "Batterla non sarà semplice, ma resto convinto che possiamo mettere in difficoltà i giallorossi"

Marco Astori

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Joaquin Correa, centravanti dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domani all'Olimpico contro la Roma: «Una squadra forte che ha calciatori importanti. Batterla non sarà semplice, ma resto convinto che con le nostre armi possiamo mettere in difficoltà i giallorossi. Bisognerà essere concentrati e giocare da Inter».

Le piace Mourinho come allenatore?

«L’ho sfidato negli ottavi di Champions quando io ero al Siviglia e lui allo United: pareggiammo all’andata (0-0, ndr) e vincemmo al ritorno a Manchester (2-1, ndr), passando noi il turno. Spero domani finisca come quella notte all’Old Trafford... Mourinho è un grande tecnico e lo dimostrano i risultati della sua carriera. Tutti gli interisti hanno un ricordo eccezionale della sua esperienza qui, ma il suo valore lo ha dimostrato anche prima e dopo. Sarà una bella sfida e vogliamo batterlo».

Una Roma senza Pellegrini e Abraham fa meno paura?

«Sono due elementi importanti, ma loro di giocatori forti ne hanno tanti».

Dopo esservi sbloccati grazie alla vittoria con il Napoli, l’Inter è pronta a vincere il secondo scontro diretto di fila?

«Contro Atalanta, Juventus e Milan abbiamo pareggiato incontri nei quali meritavamo qualc osa in più. Con il Napoli abbiamo messo le cose a posto e ora bisogna ripetersi».

Il messaggio, dunque, è chiaro: a Roma per vincere e non per accontentarsi del pari.

«Sì, è questo il nostro obiettivo».

La sorprende dopo quindici giornate vedere il Napoli primo?

«Loro sono partiti forte, come solo le formazioni che si conoscono da tempo possono fare, e sono convinto che lotteranno per il titolo fino alla fine. Non dobbiamo guardare gli altri, ma pensare prima a noi: basta lasciare punti per strada come successo per esempio contro la Lazio».