Ts – Inter, Correa non convince: via a fine stagione? In caso di cessione…

Da quando veste la maglia dell'Inter, Joaquin Correa non ha quasi mai inciso. Anche contro il Napoli l'attaccante argentino, entrato negli ultimi 20 minuti, ha dato poco o nulla a differenza di Lautaro. "L’argentino, che ha perso il Mondiale per un’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro, continua a non convincere. Correa ha segnato poco (9 gol in 55 partite di cui 3 in 19 in questo '22-23), reso ancora meno e si è pure infortunato più volte. Inzaghi continua a dargli fiducia e spera in un finale di stagione in crescendo, ma le possibilità di mettersi in mostra rischiano di essere poche considerando la concorrenza", sottolinea Tuttosport.