Inter, Correa viaggia verso il derby. Per Gosens collaudo contro la Salernitana

L'Inter scenderà in campo questa sera in casa del Genoa, il tecnico dei nerazzurri avrà quasi tutta la rosa a disposizione

L'Inter scenderà in campo questa sera in casa del Genoa, il tecnico dei nerazzurri avrà quasi tutta la rosa a disposizione per la sfida del Marassi.

"Gli unici due indisponibili sono Correa - la prossima settimana tornerà arruolabile per il derby - e Robin Gosens: l'esterno, arrivato all’Inter nel mercato di gennaio come Caicedo, viaggia verso la miglior condizione, anche se nemmeno lui è partito per Genova. Dopo il derby, per Gosens è verosimile un collaudo contro la Salernitana a San Siro prima della missione-rimonta di Anfield", riporta il Corriere dello Sport.