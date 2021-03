Inter, Vanni: “Conte sta facendo la corsa sulla Juve per tre motivi”

Il giornalista di La Repubblica, in un intervento su Skysport, ha parlato della prossima sfida dei nerazzurri

Prossima partita in calendario per l'Inter è quella contro l'Atalanta. Di cosa c'è da aspettarsi dalla sfida che si giocherà lunedì sera al Meazza ha parlato Franco Vanni a Skysport: «Sono due squadre che possono perdere questa partita. Non sono costrette a restare coperte. All'andata le due formazioni erano squadre molto all'arrembaggio e dall'incontro di quelle due squadre si poteva pensare alla vigilia ad una gara stellare. Invece fu una gara noiosa in cui tutte e due pensavano a non perderla. Ora sono due squadre più equilibrate. Entrambi sanno fare le due squadre e fanno un certo lavoro a centrocampo».