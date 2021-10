SM – Inter, da sabato corsa senza respiro: per Inzaghi tanti dubbi e una certezza

Il focus sui nerazzurri chiamati ad una prova di forza e maturità dopo la pausa per le nazionali

L'Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato prossimo. Archiviata la sosta per le nazionali, i nerazzurri saranno chiamati ad un tour de force non solo in campo nazionale, come sottolinea Sport Mediaset: "Corsa senza respiro perché in Serie A è in Champions non sarà consentito sbagliare. La prima prova sarà sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Roma, con le preoccupazioni per le condizioni dei sudamericani che rientreranno soltanto a ridosso della gara. I cileni arriveranno addirittura sabato mattina direttamente a Roma. Non solo dubbi, ma anche la certezza di poter contare su numerosi talenti come Nicolò Barella. Toccherà a lui riuscire a gestirli al meglio".