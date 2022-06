Inter, Corsera: “Atalanta, si aspetta Pinamonti: preferisce la Dea a Monza e Torino”

Sembra essere ancora a tinte nerazzurre il futuro di Andrea Pinamonti. Sulle tracce del centravanti classe '99 c'è ora anche l'Atalanta, con cui il calciatore ha già trovato un accordo. Anche il Corriere della Sera conferma l'indiscrezione raccontata da FcInter1908: "Si attende il ritorno del calciatore da Formentera, ma l'intenzione dell'attaccante di proprietà dell'Inter è quella di preferire l'Atalanta a Monza e Torino. Molto probabile che, in caso di offerta per Muriel, ci sarà il via libera al suo addio".