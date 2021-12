Inter, scontri diretti alla ripresa? “Impressiona questa cosa dei nerazzurri”

Quanti big match alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia: ecco il calendario che attende l'Inter di Inzaghi

Alla ripresa del campionato, l’Inter capolista di Simone Inzaghi affronterà il Bologna in trasferta. Poi arrivano Lazio, Juventus (Supercoppa italiana), Atalanta, Empoli (Coppa Italia) e Venezia prima di un trittico decisivo per la stagione con Milan, Napoli e l’andata contro il Liverpool (Champions League). Così La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla ripresa del campionato: “Le insidie però sembrano più per le avversarie. Gennaio e febbraio metterà l’Inter di fronte a quattro scontri diretti. Ma quel che impressiona è la capacità di essere praticamente perfetta con la cerchia di squadra al di fuori delle “sette sorelle”: 12 vittorie su 13, oltre a un pareggio”, si legge.