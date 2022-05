Inter, l’osservatore Cossa saluta: sarà il nuovo dg delle giovanili del Renate

Michele Cossa, dopo 3 anni da osservatore dell’Area Agonistica dei nerazzurri milanesi, torna con un nuovo ruolo in Brianza

Per Michele Cossa è un gradito ritorno: già Responsabile in passato del vivaio, collaboratore e Responsabile Scouting per la nostra attività agonistica, torna in nerazzurro rafforzato dall’esperienza triennale come osservatore dell’Area Agonistica per l’F.C. Internazionale Milano.