Sky – Inter, Onana ha chance. Torna Gosens. E c’è un ballottaggio vero

L'Inter domani sera affronterà la Cremonese e nella formazione che scenderà in campo a San Siro potrebbero esserci alcuni cambi

Dopo la sconfitta con la Lazio, l'Inter tornerà di nuovo in campo domani sera a San Siro con la Cremonese. Assente Lukaku per infortunio, Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione.

Davanti, sarà ballottaggio Dzeko-Correa come compagno di Lautaro, con Dzeko avanti all'argentino. Buone chance di vedere Onana in porta, ci sarà il rilancio di Gosens e Chalanoglu. Vedremo se verrà confermato Dumfires. Potrebbe esserci spazio anche per Bellanova o Darmian.