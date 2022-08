Cds – Inter-Cremonese, Barella migliore in campo. Una sola insufficienza

Per il Corriere dello Sport, è Nicolò Barella il migliore in campo per l'Inter. Contro la Cremonese il centrocampista ha sfoderato una grande prestazione e un gol bellissimo per coordinazione e gesto tecnico. Per il centrocampista 7,5: "Costruisce una grande ripartenza dalla quale nasce il gol di Correa, poi segna un gol straordinario al volo, infine manda in gol Lautaro". 7 Per Simone Inzaghi: "Non ha Lukaku, e risparmia all’inizio Lautaro, ma è ugualmente un’Inter concreta, soprattutto in contropiede". Una sola insufficienza nelle fila dei nerazzurri ed è per Samir Handanovic, 5,5: "Ringrazia Pickel che gli spedisce il pallone tra le mani".