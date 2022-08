Cds – Inter-Cremonese, bene Fourneau: ok il gol dell’1-0. Un solo dubbio

Il giorno dopo Inter-Cremonese, il Corriere dello Sport analizza la direzione di gara di Fourneau. Il quotidiano promuove l'arbitro con un 6,5: "Non una partita con la quale poter testare le qualità del romano Fourneau: molto semplice, senza mai episodi di agonismo, 20 falli fischiati con 3 cartellini gialli, mai in discussione. Insomma, se serviva per mettere fieno in cascina, operazione riuscita da parte di Rocchi. Un solo episodio diciamo dubbio, in area dell’Inter, Fourneau lo legge nella maniera giusta".