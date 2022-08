Inter-Cremonese, biglietti in vendita da 10 euro: tutte le informazioni

Il prossimo appuntamento è per Inter-Cremonese, in programma martedì 30 agosto alle ore 20.45, con prezzi a partire da 10 €

MILANO - I tifosi dell'Inter hanno risposto alla grande alla prima partita casalinga: oltre 71mila spettatori per Inter-Spezia, per il successo nerazzurro. Ora però è già tempo di pensare a riempire di nuovo San Siro: il prossimo appuntamento è per Inter-Cremonese, in programma martedì 30 agosto alle ore 20.45, con prezzi a partire da 10 €.