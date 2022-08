Inter-Cremonese, torna Calhanoglu: chance per Gosens e D’Ambrosio? Onana…

Le ultime sulla possibile formazione che Inzaghi potrebbe mandare in campo in vista del match con la Cremonese

Sicuro il ritorno di Calhanoglu in mezzo al campo, mentre a sinistra potrebbe avere una chance dall’inizio Robin Gosens anche per testarlo in vista del trittico di fuoco (derby, Bayern in Champions e Torino) che attende l’Inter nella prossima settimana. Possibile l’arretramento di Dimarco oppure l’ingresso di D’Ambrosio per far rifiatare uno dei centrali titolari.