Inter-Cremonese, per i bookmakers match a senso unico: le quote

Obiettivo ripartenza: con la Cremonese l’Inter non può sbagliare. Per i bookmakers sarà un match a senso unico

Matteo Pifferi

Dopo un inizio a punteggio pieno, gli ultimi giorni si sono rivelati un vero incubo per l’Inter. Il sorteggio di un girone di Champions League quantomeno proibitivo, il ko in casa della Lazio e ultimo, ma non meno importante, l’infortunio di Romelu Lukaku. I nerazzurri si ritrovano quindi costretti a dare subito una risposta importante nel match casalingo contro la Cremonese, che anticipa la “settimana di fuoco” con il derby e la sfida con il Bayern Monaco.

Secondo i bookmakers, i ragazzi di Inzaghi riusciranno a rialzare immediatamente la china in questo confronto tra lombarde.

Una sfida sulla carta senza storia. Il calendario di questo inizio stagione, ricco come non mai di impegni ravvicinati, può costituire un’ottima chance di rivalsa in caso di eventuali passi falsi. Con la Cremonese, ancora in cerca dei primi punti in campionato, l’Inter punta a rimanere in scia alle concorrenti per il titolo. Secondo Betclic, la vittoria dei padroni di casa è quasi scontata, con una quota di 1.14 (stessa quotazione indicata da Snai). Molto più improbabile un pari, a 9.15 (8.00 su Sisal), ipotesi remota un clamoroso blitz dei grigiorossi, fissato a 19.25 (17.00 secondo Sisal).

Lukaku out, chi farà urlare il Meazza? L’infortunio del bomber belga riporta indietro le lancette del tempo alla scorsa stagione in casa Inter, con un Sánchez in meno e un ballottaggio da sciogliere tra Dzeko e Correa. Senza il numero 90, toccherà a qualcun altro vestire il ruolo di risolutore in zona gol. Betclic indica come marcatore più probabile Lautaro Martínez a 1.65, seguito a ruota dal “cigno di Sarajevo”, a 1.80 (stesse valutazioni di Sisal). Per il “Tucu”, invece, le probabilità di andare in rete sono stimate a 2.25 (come per Sisal). Per gli ospiti, invece, l’uomo più quotato a violare la porta di Handanovic è Cyriel Dessers, a 5.00 (la medesima stima di Sisal).