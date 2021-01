Inter-Crotone, pagelle TS: disastro Vidal, 4.5. Hakimi-Bastoni, prestazione da 7

E’ assolutamente Arturo Vidal il peggiore in campo di Inter-Crotone, anche per Tuttosport. Il quotidiano torinese, nel dare i voti ai nerazzurri per la gara di ieri, ha giudicato con un 4.5 la partita del cileno: “Dorme su Zanellato in occasione del primo gol del Crotone e poi, su Reca, commette un fallo da rigore simile a quello regalato al Mönchengladbach (errare è umano, ma perseverare…). A corredo, costringe Brozovic a correre per due e, prendendo la mattonella di Barella, fa giocar male il compagno. Mezzo punto in più per la palla scippata a Marrone sull’azione del 2-1: l’unica cosa da Vidal che combina prima di finire sotto la doccia all’intervallo”.

Voto 7 invece per Alessandro Bastoni: “Salva un gol fatto su Messias e, con un lancione disegnato con il compasso, innesca Lukaku sul quarto gol interista” e Achraf Hakimi: ” Chiude il set segnando il 5° gol in 15 gare campionato, media da bomber. Deve solo imparare a essere un po’ meno arruffone nelle scelte”, scrive Tuttosport.