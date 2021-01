Inter-Crotone, tutti i precedenti in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri

Sono solo quattro i precedenti tra Inter e Crotone, tutti in Serie A. Il bilancio è di due vittorie per l’Inter, un pareggio e una sconfitta. Il primo confronto risale al novembre 2016, vittoria nerazzurra per 3-0 a San Siro.

Nella stessa stagione, la vittoria per 2-1 del Crotone nella gara di ritorno. Gli altri due confronti nella stagione successiva: vittoria nerazzurra per 2-0 in trasferta (Skriniar e Perisic, in gol due volte contro la squadra rossoblù) e pareggio per 1-1 al ritorno a San Siro.

(Fonte: Inter.it)