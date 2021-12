Inter, da Correa e i bonus a Dzeko e l’indennizzo: i conti in sospeso

La situazione finanziaria in casa Inter con gli acquisti estivi ancora da saldare: ecco quanto deve sborsare il club nerazzurro

Il mercato di gennaio si avvicina e l' Inter pianifica le prossime mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza di viale della Liberazione deve, però, fare i conti con i pagamenti dilazionati dei calciatori già in rosa acquistati o da riscattare.

"Il Tucu è arrivato dalla Lazio con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro più un obbligo di riscatto, fissato a 25. Cifra che i nerazzurri verseranno nelle casse biancocelesti in tre rate, come comunicato dalla stessa Lazio in occasione dell’annuncio ufficiale del trasferimento. A questa cifra andrà poi aggiunto un ulteriore milione di euro di bonus in caso di qualificazione dell’Inter alla prossima Champions League, obiettivo tutt’altro che improbabile da raggiungere".