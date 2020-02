Ex Inter, Dacourt: “Contento di vederla lassù. Mancini? Ha una capacità che in pochi hanno”

Olivier Dacourt, ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato delle sue ex squadre ai microfoni di TMW: “Che seguo sempre con piacere, ogni settimana. L’Inter non sta facendo bene ma benissimo. Sono contento di vederla lassù. La Roma sapevamo che avrebbe affrontato alcune difficoltà in una stagione di ripartenza, sono certo che ripartirà al meglio”.

Tra i suoi allenatori storici, in Italia, c’è il ct azzurro Roberto Mancini. L’uomo giusto per arrivare in fondo all’Europeo?

“Non lo so ma da quando ha preso la squadra ha fatto molto bene. E’ riuscito a creare un gruppo, ha ragazzi giovani di qualità, è la sua forza. Il Mancio sa gestire l’ego dei giocatori e questa cosa non è facile, in pochi ci riescono con questa capacità. All’Inter avevamo tanti campioni e riuscì a farci vincere dopo tanto tempo”.